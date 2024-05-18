Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Харків (63466) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (7)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (4)
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Харків, просп. Гагаріна, 38