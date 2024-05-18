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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Харків (63466) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), ампула (7)
87,00
Економія: -11,49 грн
75,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
78,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: ампула (4)
77,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (8)
80,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), ампула (5)
86,88
Економія: -9,97 грн
76,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: ампула (9)
78,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), ампула (8)
78,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -6,18 грн
76,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: ампула (9)
84,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: ампула (7)
81,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
79,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
87,81
Економія: -8,79 грн
79,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), ампула (7)
87,64
Економія: -9,73 грн
77,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2), ампула (4)
83,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
81,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: ампула (7)
83,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
78,50
Економія: -1,69 грн
76,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: ампула (4)
78,80 грн