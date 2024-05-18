Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (63466) Лікарський препарат - ціни
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, вул. Робоча, 152
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
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Всього: упаковка (2)
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
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Дніпро, вул. Робоча, 95
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5