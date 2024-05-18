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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (63466) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
87,47
Економія: -7,75 грн
79,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (5)
85,50
Економія: -5,78 грн
79,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), ампула (7)
89,60
Економія: -18,20 грн
71,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
81,99
Економія: -5,18 грн
76,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
84,43
Економія: -10,67 грн
73,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
92,76
Економія: -21,86 грн
70,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
78,50
Економія: -1,69 грн
76,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), ампула (4)
87,69
Економія: -11,37 грн
76,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
90,71
Економія: -16,95 грн
73,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
61,08
Економія: -3,59 грн
57,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
83,94
Економія: -8,05 грн
75,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), ампула (8)
84,53
Економія: -13,63 грн
70,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
79,74
Економія: -2,74 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1), ампула (3)
89,59
Економія: -8,89 грн
80,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
90,54
Економія: -5,54 грн
85,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: ампула (6)
86,10 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
83,44
Економія: -3,44 грн
80,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: ампула (6)
81,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
82,53
Економія: -8,02 грн
74,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
89,72
Економія: -18,92 грн
70,80 грн