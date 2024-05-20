Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗММІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИІНШІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИПрепарати магніюМагнію аспартат, комбінаціїАспаркамЦіни в аптеках

Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Одеса (21061) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
54,26
Економія: -2,97 грн
51,29 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
63,61 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
53,26
Економія: -2,32 грн
50,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
60,37
Економія: -3,37 грн
57,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
59,99
Економія: -4,07 грн
55,92 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
67,44
Економія: -8,49 грн
58,95 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
53,19
Економія: -1,90 грн
51,29 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
53,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), ампула (7)
57,28
Економія: -2,58 грн
54,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
61,19
Економія: -5,27 грн
55,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), ампула (9)
53,82
Економія: -2,49 грн
51,33 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
51,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
53,92
Економія: -2,63 грн
51,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: ампула (3)
49,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), ампула (4)
63,13
Економія: -4,74 грн
58,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), ампула (6)
59,99
Економія: -3,87 грн
56,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
54,82 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
58,95
Економія: -3,03 грн
55,92 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3), ампула (4)
60,50
Економія: -3,50 грн
57,00 грн