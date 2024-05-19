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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Львів (21061) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
69,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
62,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4), ампула (8)
64,10
Економія: -6,27 грн
57,83 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
54,82 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
62,10
Економія: -6,18 грн
55,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
69,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
69,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
66,15
Економія: -10,23 грн
55,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
64,35
Економія: -8,43 грн
55,92 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
58,68
Економія: -2,81 грн
55,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
53,71
Економія: -2,38 грн
51,33 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
57,99
Економія: -2,07 грн
55,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
80,52
Економія: -24,60 грн
55,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
72,72
Економія: -16,80 грн
55,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
69,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
81,50
Економія: -25,58 грн
55,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
69,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
62,55
Економія: -6,63 грн
55,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
63,99
Економія: -8,07 грн
55,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
69,20 грн