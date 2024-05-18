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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Харків (21061) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
64,21
Економія: -6,38 грн
57,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (4)
54,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), ампула (8)
56,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
53,69
Економія: -2,40 грн
51,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: ампула (5)
54,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
60,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
57,15
Економія: -1,23 грн
55,92 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
52,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
53,82
Економія: -2,34 грн
51,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: ампула (3)
80,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: ампула (2)
61,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: ампула (2)
54,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
64,95
Економія: -7,69 грн
57,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: ампула (8)
55,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
60,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
59,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: ампула (6)
79,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
61,90
Економія: -5,98 грн
55,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
53,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: ампула (1)
61,20 грн