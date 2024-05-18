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Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (21061) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
65,34
Економія: -9,58 грн
55,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (4)
61,80
Економія: -6,04 грн
55,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
54,34
Економія: -3,40 грн
50,94 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
62,00
Економія: -6,08 грн
55,92 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
53,46
Економія: -2,17 грн
51,29 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3), ампула (5)
63,88
Економія: -7,90 грн
55,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
54,69
Економія: -3,40 грн
51,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
55,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), ампула (2)
52,92
Економія: -1,63 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), ампула (4)
67,23
Економія: -11,29 грн
55,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
62,68
Економія: -3,85 грн
58,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1), ампула (5)
61,14
Економія: -4,02 грн
57,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1), ампула (9)
63,92
Економія: -6,99 грн
56,93 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1), ампула (4)
60,06
Економія: -2,06 грн
58,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
52,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
54,26
Економія: -3,32 грн
50,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1), ампула (5)
62,57
Економія: -6,28 грн
56,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
52,88
Економія: -1,59 грн
51,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1), ампула (3)
66,22
Економія: -10,13 грн
56,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
52,99
Економія: -2,05 грн
50,94 грн