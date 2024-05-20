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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Одеса (308546) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
4358,00
Економія: -245,00 грн
4113,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
4983,49
Економія: -917,14 грн
4066,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
4967,02
Економія: -902,33 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (3)
2377,35
Економія: -127,35 грн
2250,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
4556,60
Економія: -549,09 грн
4007,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
5033,53
Економія: -825,67 грн
4207,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
4946,07
Економія: -881,38 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
5127,19
Економія: -890,52 грн
4236,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
4964,10
Економія: -905,61 грн
4058,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
4801,94
Економія: -795,73 грн
4006,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
4336,90
Економія: -275,57 грн
4061,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
4619,36
Економія: -607,91 грн
4011,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
4700,21
Економія: -691,39 грн
4008,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (2)
4461,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
4781,19
Економія: -593,29 грн
4187,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
4379,35
Економія: -430,18 грн
3949,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (2)
4345,63
Економія: -340,61 грн
4005,02 грн