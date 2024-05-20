Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Одеса (308546) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А