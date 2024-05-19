Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Львів (308546) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Перша
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22