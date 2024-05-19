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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Львів (308546) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
4019,99
Економія: -20,27 грн
3999,72 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
4079,99
Економія: -80,27 грн
3999,72 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (3)
4707,22
Економія: -91,03 грн
4616,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
3999,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (2)
4457,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (2)
4345,63
Економія: -340,61 грн
4005,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
4379,35
Економія: -430,18 грн
3949,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
4556,60
Економія: -549,09 грн
4007,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
4700,21
Економія: -691,39 грн
4008,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (2)
4461,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
4781,19
Економія: -593,29 грн
4187,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
4801,94
Економія: -795,73 грн
4006,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
4571,00
Економія: -335,12 грн
4235,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
4946,07
Економія: -881,38 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
4619,36
Економія: -607,91 грн
4011,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
5033,53
Економія: -825,67 грн
4207,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
4336,90
Економія: -275,57 грн
4061,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
4964,10
Економія: -905,61 грн
4058,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
4468,61 грн