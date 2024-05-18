Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗКРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИКровозамінники та білкові фракції плазми кровіАльбумінАльбунорм 25%Ціни в аптеках

Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Харків (308546) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
4890,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
4389,38
Економія: -276,78 грн
4112,60 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (4)
4461,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
4951,35
Економія: -885,00 грн
4066,35 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
4850,16
Економія: -785,47 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (3)
2324,25
Економія: -74,25 грн
2250,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
4358,00
Економія: -245,00 грн
4113,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
4999,56
Економія: -762,89 грн
4236,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
4967,35
Економія: -908,86 грн
4058,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
5027,26
Економія: -819,40 грн
4207,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
4916,74
Економія: -852,05 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
4315,89
Економія: -254,56 грн
4061,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
4632,61
Економія: -621,16 грн
4011,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
4852,88
Економія: -846,67 грн
4006,21 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
4548,78
Економія: -312,90 грн
4235,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
4733,43
Економія: -545,53 грн
4187,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (2)
4461,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
4592,04
Економія: -583,22 грн
4008,82 грн