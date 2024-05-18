Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Харків (308546) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
В інших містах:
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32