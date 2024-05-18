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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308546) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
4308,12
Економія: -210,22 грн
4097,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
4824,55
Економія: -759,86 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (3)
2405,25
Економія: -155,25 грн
2250,00 грн
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
4315,00
Економія: -242,00 грн
4073,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
4890,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
Всього: упаковка (1)
4871,89
Економія: -855,30 грн
4016,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
4971,83
Економія: -763,97 грн
4207,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
5106,81
Економія: -870,14 грн
4236,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
4480,07
Економія: -472,56 грн
4007,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
4897,18
Економія: -832,49 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
4944,11
Економія: -885,62 грн
4058,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
4343,90
Економія: -282,57 грн
4061,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
4889,13
Економія: -882,92 грн
4006,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
4661,33
Економія: -649,88 грн
4011,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
4908,85
Економія: -720,95 грн
4187,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (2)
4461,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
4615,88
Економія: -607,06 грн
4008,82 грн