Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (308545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
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Запоріжжя, просп. Соборний, 51
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Запоріжжя, просп. Соборний, 218
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
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Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7