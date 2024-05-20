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Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Одеса (308545) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
3658,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
3658,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
3929,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
3954,17
Економія: -186,50 грн
3767,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
3931,25
Економія: -213,34 грн
3717,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
3168,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
3591,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (2)
3766,56
Економія: -225,56 грн
3541,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
3793,61
Економія: -146,61 грн
3647,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
3865,51
Економія: -197,99 грн
3667,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (5)
3836,52
Економія: -169,00 грн
3667,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
3912,23
Економія: -211,32 грн
3700,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
3991,47
Економія: -246,38 грн
3745,09 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
3666,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 109-А
Всього: упаковка (1)
3451,46 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (1)
4361,46
Економія: -571,26 грн
3790,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
4023,45
Економія: -379,39 грн
3644,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (5)
3489,99
Економія: -18,19 грн
3471,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
4000,94
Економія: -669,34 грн
3331,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
3919,16 грн