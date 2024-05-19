Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Львів (308545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Львів, просп. Свободи, 5
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Чернігівська, 6
Аптека оптових цін
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Львів, вул. Любінська, 96
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Бажаємо здоров'я
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Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Аптека оптових цін
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (5)
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
Йод
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20