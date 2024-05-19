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Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Львів (308545) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
3503,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
3413,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
3881,33 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
3489,99
Економія: -18,19 грн
3471,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
3471,99
Економія: -0,19 грн
3471,80 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
3272,96 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (2)
3675,49
Економія: -39,61 грн
3635,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (3)
3834,30
Економія: -292,30 грн
3542,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (6)
3669,38 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (3)
3688,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, 50
Всього: упаковка (1)
3413,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
3883,01 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (5)
4734,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
4301,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
3921,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (6)
3663,99
Економія: -192,19 грн
3471,80 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Стецька Слави, 2
Всього: упаковка (1)
3634,99
Економія: -163,19 грн
3471,80 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 147
Всього: упаковка (2)
3568,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (2)
3825,54
Економія: -239,54 грн
3586,00 грн