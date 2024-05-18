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Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Харків (308545) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
3891,90
Економія: -174,00 грн
3717,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
3628,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
3936,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
3898,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
3951,79
Економія: -357,94 грн
3593,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
3550,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
4087,76
Економія: -366,78 грн
3720,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
4020,41
Економія: -395,48 грн
3624,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
3925,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
3796,29
Економія: -116,29 грн
3680,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
3923,65
Економія: -486,99 грн
3436,66 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
4057,56 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Всього: упаковка (1)
3371,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (13)
3720,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (1)
3690,00 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
Всього: упаковка (1)
3498,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
3520,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
3601,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
3378,53 грн
Досвід довіра допомога
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Всього: упаковка (1)
3601,03 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
3670,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
4038,53
Економія: -269,97 грн
3768,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
3561,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
3683,05 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
3780,96
Економія: -157,96 грн
3623,00 грн