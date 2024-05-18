Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Харків (308545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
Аптека
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, пров. Балакірєва, 3-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Досвід довіра допомога
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111