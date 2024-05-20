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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 50 мл, №1 - Запоріжжя (308544) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (3)
1975,53
Економія: -88,32 грн
1887,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
2039,67
Економія: -76,18 грн
1963,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1903,23
Економія: -98,54 грн
1804,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
2254,07
Економія: -241,04 грн
2013,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (1)
2166,21
Економія: -157,49 грн
2008,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (4)
2089,78 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
2151,41 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
2024,77
Економія: -2,19 грн
2022,58 грн
Перша
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (2)
2157,34
Економія: -0,97 грн
2156,37 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом