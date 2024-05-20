Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 50 мл, №1 - Одеса (308544) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Аптека копійка
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Солом'янська, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Перша
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
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Рівне, вул. Київська, 78-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом