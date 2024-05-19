Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Перша Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91 Всього: упаковка (2) 2195,08 грн Забронювати

Мiська сiмейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 27 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9 Всього: упаковка (2) 2151,41 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89 Всього: упаковка (1) 2025,29 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Київська, 78-Г Всього: упаковка (4) 2105,03 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А Всього: упаковка (1) 2179,56 Економія: -170,84 грн 2008,72 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А Всього: упаковка (1) 1912,43 Економія: -107,74 грн 1804,69 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Київ, вул. Солом'янська, 14 Всього: упаковка (1) 2295,33 Економія: -282,30 грн 2013,03 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 57 хв Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1 Всього: упаковка (1) 2100,74 Економія: -137,25 грн 1963,49 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, пл. Соборна, 14-Д Всього: упаковка (3) 2013,28 Економія: -126,07 грн 1887,21 грн Забронювати