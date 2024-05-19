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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 50 мл, №1 - Київ (308544) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
2260,77
Економія: -247,74 грн
2013,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (1)
2200,83
Економія: -192,11 грн
2008,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1916,04
Економія: -111,35 грн
1804,69 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (4)
2121,39
Економія: -3,17 грн
2118,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
2087,19
Економія: -123,70 грн
1963,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (3)
1965,91
Економія: -78,70 грн
1887,21 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
2151,41 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (2)
2169,36 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
2005,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом