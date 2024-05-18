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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 50 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308544) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
2064,22
Економія: -100,73 грн
1963,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (3)
1955,53
Економія: -68,32 грн
1887,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1880,31
Економія: -75,62 грн
1804,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
2252,99
Економія: -239,96 грн
2013,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (1)
2227,32
Економія: -218,60 грн
2008,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (4)
2124,14
Економія: -28,56 грн
2095,58 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
2151,41 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
2018,11
Економія: -19,53 грн
1998,58 грн
Перша
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91
Всього: упаковка (2)
2191,77
Економія: -35,09 грн
2156,68 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом