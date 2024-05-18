Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1 Всього: упаковка (1) 2064,22 Економія: -100,73 грн 1963,49 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, пл. Соборна, 14-Д Всього: упаковка (3) 1955,53 Економія: -68,32 грн 1887,21 грн Забронювати

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А Всього: упаковка (1) 1880,31 Економія: -75,62 грн 1804,69 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Солом'янська, 14 Всього: упаковка (1) 2252,99 Економія: -239,96 грн 2013,03 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А Всього: упаковка (1) 2227,32 Економія: -218,60 грн 2008,72 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Рівне, вул. Київська, 78-Г Всього: упаковка (4) 2124,14 Економія: -28,56 грн 2095,58 грн Забронювати

Мiська сiмейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9 Всього: упаковка (2) 2151,41 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89 Всього: упаковка (1) 2018,11 Економія: -19,53 грн 1998,58 грн Забронювати

Перша Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91 Всього: упаковка (2) 2191,77 Економія: -35,09 грн 2156,68 грн Забронювати