Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл, №1 - Одеса (308543) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пастера, 31
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Аптека оптових цін
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Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Народна аптека
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Аптека 9-1-1
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
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Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
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Київ, вул. Солом'янська, 33