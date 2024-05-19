Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл, №1 - Львів (308543) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Любінська, 96
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Мiська сiмейна аптека
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Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
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Тернопіль, вул. Торговиця, 7
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Луцьк, просп. Соборності, 11-В
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Рівне, вул. Соборна, 192-Д
D.s.
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Ужгород, просп. Свободи, 7/26
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Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
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Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
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Всього: упаковка (1)
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Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А