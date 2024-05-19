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Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл, №1 - Львів (308543) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
1870,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (2)
1743,99
Економія: -29,16 грн
1714,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Всього: упаковка (1)
1697,70 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
Всього: упаковка (1)
1744,95
Економія: -30,12 грн
1714,83 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
2198,70
Економія: -261,70 грн
1937,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
1912,77 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
1718,57 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (4)
1746,99
Економія: -32,16 грн
1714,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (4)
1873,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
1874,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (1)
1868,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
1756,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
1788,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1840,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
1909,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
Всього: упаковка (1)
1868,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
Всього: упаковка (1)
1861,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
1772,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
1772,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
1593,57 грн