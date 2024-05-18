Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (308543) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А