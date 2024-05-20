Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИАНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯПротивірусні засобиІміквімодАлдараЦіни в аптеках

Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Запоріжжя (161618) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1847,30 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1872,00
Економія: -110,40 грн
1761,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1953,64
Економія: -125,55 грн
1828,09 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: крем (8)
1900,99
Економія: -66,57 грн
1834,42 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), саше (8)
2146,86
Економія: -260,78 грн
1886,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
1872,00
Економія: -110,40 грн
1761,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1847,30 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1847,30 грн