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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Одеса (161618) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
2021,93
Економія: -91,13 грн
1930,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), саше (10)
2049,80
Економія: -207,57 грн
1842,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1847,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: крем (5)
1975,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: крем (10)
2041,56
Економія: -186,99 грн
1854,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (2)
1804,99
Економія: -68,14 грн
1736,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (2)
1804,99
Економія: -68,14 грн
1736,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: крем (9)
2086,62
Економія: -200,54 грн
1886,08 грн