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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Львів (161618) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
2026,20
Економія: -2,70 грн
2023,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1847,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1907,20
Економія: -115,10 грн
1792,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1930,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1847,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1800,99
Економія: -64,14 грн
1736,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1774,99
Економія: -38,14 грн
1736,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1774,99
Економія: -38,14 грн
1736,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1847,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
1930,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1930,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: крем (7)
1930,90 грн