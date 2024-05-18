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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Дніпро (Дніпропетровськ) (161618) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), саше (9)
2035,26
Економія: -127,26 грн
1908,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1774,99
Економія: -49,74 грн
1725,25 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1847,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1847,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1847,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1847,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1), саше (8)
1996,80
Економія: -162,82 грн
1833,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: крем (8)
1883,59
Економія: -72,79 грн
1810,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (2)
1875,43
Економія: -87,43 грн
1788,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1983,95
Економія: -111,95 грн
1872,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
1744,99
Економія: -19,74 грн
1725,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1), саше (1)
1925,62
Економія: -90,82 грн
1834,80 грн