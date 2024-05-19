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АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Львів (134943) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 269 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
226,79
Економія: -30,60 грн
196,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
186,72 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
208,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
217,97
Економія: -40,35 грн
177,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
203,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
215,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
181,60 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
217,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
235,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
241,99
Економія: -49,96 грн
192,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -41,96 грн
192,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
184,98
Економія: -8,86 грн
176,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
223,91
Економія: -46,76 грн
177,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
212,99
Економія: -20,96 грн
192,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
245,99
Економія: -53,96 грн
192,03 грн