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Артифлекс Ультра капсули блістер у коробці, №60 - Одеса (190531) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: капсули (40)
295,08
Економія: -32,09 грн
262,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
274,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
263,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
272,99
Економія: -24,94 грн
248,05 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
272,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: блістер (3)
275,52 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,00 грн