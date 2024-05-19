Артифлекс Ультра капсули блістер у коробці, №60 - Львів (190531) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 76 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (67)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
D.s.
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Всього: капсули (40)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: капсули (50)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: капсули (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (67)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: капсули (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45