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Артифлекс Ультра капсули блістер у коробці, №60 - Львів (190531) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
243,46 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
284,99
Економія: -36,96 грн
248,03 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -67,96 грн
248,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
263,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: капсули (40)
256,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
278,99
Економія: -30,96 грн
248,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -85,96 грн
248,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: капсули (50)
299,99
Економія: -51,96 грн
248,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: капсули (30)
275,99
Економія: -27,96 грн
248,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
263,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
323,99
Економія: -75,96 грн
248,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
263,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: капсули (40)
338,99
Економія: -90,96 грн
248,03 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
316,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -85,96 грн
248,03 грн