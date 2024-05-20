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Алкодез® ІС таблетки 0,5 г блістер, №4 - Одеса (180387) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
147,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
167,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
155,41
Економія: -11,30 грн
144,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
172,42
Економія: -26,29 грн
146,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
129,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
160,89
Економія: -22,49 грн
138,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
134,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
147,30 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
160,63
Економія: -11,75 грн
148,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
150,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
160,85
Економія: -15,50 грн
145,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
142,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
147,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
202,50
Економія: -59,30 грн
143,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
156,72
Економія: -29,70 грн
127,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
124,03 грн