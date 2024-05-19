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Алкодез® ІС таблетки 0,5 г блістер, №4 - Львів (180387) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
151,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
138,94 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
159,40
Економія: -3,14 грн
156,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (281)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
150,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
164,50
Економія: -22,91 грн
141,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
151,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
138,92 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
151,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
187,50
Економія: -45,91 грн
141,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
186,50
Економія: -44,91 грн
141,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
151,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
147,61
Економія: -9,76 грн
137,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
231,40
Економія: -89,70 грн
141,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
143,34
Економія: -6,34 грн
137,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (281)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
150,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
192,99
Економія: -51,40 грн
141,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (281)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
151,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -66,40 грн
141,59 грн