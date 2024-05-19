Алкодез® ІС таблетки 0,5 г блістер, №4 - Львів (180387) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 240 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (281)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (281)
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Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (281)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
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Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7