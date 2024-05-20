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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Запоріжжя (196820) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -12,12 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
64,35 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
84,44
Економія: -12,44 грн
72,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (4)
84,44
Економія: -13,44 грн
71,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -12,12 грн
68,87 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 196/28
Всього: упаковка (1)
84,44
Економія: -12,44 грн
72,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (2)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
71,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
80,44
Економія: -11,57 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (4)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (5)
83,50
Економія: -14,63 грн
68,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -9,12 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
68,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
П'ятихатки, вул. Садова, 101
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -12,12 грн
68,87 грн