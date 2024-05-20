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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Одеса (196820) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
80,44
Економія: -11,57 грн
68,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -11,12 грн
68,87 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
Всього: упаковка (1)
80,43
Економія: -11,56 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мала Виска, вул. Шевченка Тараса, 62
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -13,63 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
71,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
Всього: упаковка (3)
80,44
Економія: -11,57 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
Всього: упаковка (1)
79,70
Економія: -10,83 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (3)
80,43
Економія: -11,56 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
79,99
Економія: -11,12 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (3)
83,50
Економія: -14,63 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
80,44
Економія: -11,57 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
71,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65
Всього: упаковка (1)
64,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Садова, 101
Всього: упаковка (1)
80,99
Економія: -12,12 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Сокиряни, вул. Кобилянської, 35-А
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -10,12 грн
68,87 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: упаковка (2)
81,99
Економія: -13,12 грн
68,87 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (3)
77,50
Економія: -8,63 грн
68,87 грн