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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Львів (196820) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
82,44
Економія: -13,57 грн
68,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
82,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
82,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
80,40
Економія: -12,50 грн
67,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
80,42 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
80,43
Економія: -11,56 грн
68,87 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
76,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
80,43
Економія: -11,56 грн
68,87 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -7,63 грн
68,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (2)
82,50
Економія: -13,63 грн
68,87 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
73,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
82,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
71,59 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
79,84
Економія: -10,97 грн
68,87 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
82,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
68,20 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
84,25 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
74,32 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (2)
84,40 грн