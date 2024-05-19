Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Харків (196820) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека24
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Астарта
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Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
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Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Сатурн-фарм
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Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Аптека твого міста
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Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Класна аптека
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
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Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
В інших містах:
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Подорожник
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А