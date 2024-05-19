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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 30 г, №1 - Харків (196820) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -8,63 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (3)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
75,50
Економія: -6,63 грн
68,87 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
80,99
Економія: -12,12 грн
68,87 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
77,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (2)
78,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (1)
77,50 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
81,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (2)
81,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Всього: упаковка (2)
77,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, 18
Всього: упаковка (1)
84,46
Економія: -15,59 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (2)
75,19 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
84,40
Економія: -16,50 грн
67,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
71,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
80,43
Економія: -11,56 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
78,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (7)
83,50
Економія: -14,63 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
71,62 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (5)
82,50
Економія: -13,63 грн
68,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
75,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
83,71
Економія: -14,84 грн
68,87 грн