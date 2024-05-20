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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Одеса (190600) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
51,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
39,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
47,22
Економія: -5,36 грн
41,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
Всього: упаковка (1)
39,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
Всього: упаковка (4)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (3)
50,53
Економія: -8,67 грн
41,86 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
50,00
Економія: -6,00 грн
44,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (1)
43,54 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 62-Б
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -7,33 грн
44,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (3)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
43,54 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 36-Б
Всього: упаковка (2)
51,30
Економія: -9,00 грн
42,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
41,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
Всього: упаковка (1)
47,42
Економія: -5,56 грн
41,86 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (4)
51,30
Економія: -9,00 грн
42,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -7,04 грн
41,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
Всього: упаковка (1)
47,43
Економія: -5,57 грн
41,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Садова, 101
Всього: упаковка (1)
46,81
Економія: -4,95 грн
41,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
36,21 грн