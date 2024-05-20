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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Львів (190600) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
48,90
Економія: -7,04 грн
41,86 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
48,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
51,35
Економія: -9,49 грн
41,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
48,60
Економія: -6,74 грн
41,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (3)
49,70
Економія: -7,84 грн
41,86 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
47,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (2)
50,11
Економія: -8,25 грн
41,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
47,42
Економія: -5,56 грн
41,86 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
48,76 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (3)
50,53
Економія: -8,67 грн
41,86 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
51,33 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
50,84 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
48,27 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
50,18 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Морозна, 21
Всього: упаковка (1)
47,74 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
48,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
48,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
51,30 грн