Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Харків (190600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Астарта
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А