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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Харків (190600) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
51,30
Економія: -9,43 грн
41,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
51,30
Економія: -9,43 грн
41,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
49,21
Економія: -7,34 грн
41,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -7,03 грн
41,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (3)
50,53
Економія: -8,66 грн
41,87 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (3)
51,35
Економія: -9,48 грн
41,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (3)
51,30
Економія: -9,00 грн
42,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
44,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
46,93
Економія: -5,06 грн
41,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (2)
51,35
Економія: -9,48 грн
41,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
49,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Броненосця Потемкіна, 1-Б
Всього: упаковка (1)
49,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
48,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
49,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (2)
46,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (2)
49,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (1)
46,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (1)
52,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (1)
48,00 грн