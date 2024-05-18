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Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (190600) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
45,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
41,46 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (3)
47,43
Економія: -5,56 грн
41,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
41,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Всього: упаковка (1)
43,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (2)
48,89
Економія: -7,02 грн
41,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (4)
50,35
Економія: -8,48 грн
41,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (3)
49,80
Економія: -7,93 грн
41,87 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -7,33 грн
44,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Всього: упаковка (2)
51,35
Економія: -9,48 грн
41,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
51,33
Економія: -8,33 грн
43,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
43,53 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -7,33 грн
44,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -7,03 грн
41,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (4)
51,35
Економія: -9,48 грн
41,87 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
51,32
Економія: -8,32 грн
43,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -7,33 грн
44,00 грн