Бетазон крем для зовнішнього застосування 0,1 % туба 15 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (190600) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14