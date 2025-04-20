Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
349,36
Економія при броні: -19,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
172,53
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
334,43
Економія при броні: -15,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
218,14
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
350,98
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
316,30
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
359,29
Економія при броні: -46,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,63
Економія при броні: -21,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
339,10
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
341,62
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
153,51
Економія при броні: -6,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
335,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
241,86
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Іоніка порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер