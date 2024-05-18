Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл, №1 - Харків (155061) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (78)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (78)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (78)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (78)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (78)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00