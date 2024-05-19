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Амікацину сульфат розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 2 мл, №1 - Львів (155060) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
81,10
Економія: -11,46 грн
69,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
69,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
87,13
Економія: -12,43 грн
74,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
69,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
79,50
Економія: -4,80 грн
74,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -10,29 грн
74,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (7)
85,67
Економія: -16,07 грн
69,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
87,13
Економія: -12,43 грн
74,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
87,13
Економія: -12,43 грн
74,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (4)
77,84
Економія: -6,21 грн
71,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -10,80 грн
74,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
77,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -9,80 грн
74,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -2,29 грн
74,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (4)
78,42
Економія: -2,52 грн
75,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
87,13
Економія: -12,43 грн
74,70 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (3)
78,99
Економія: -4,29 грн
74,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
84,50
Економія: -9,80 грн
74,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (6)
87,13
Економія: -12,43 грн
74,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (2)
73,90 грн