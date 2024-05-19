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Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Київ (84657) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
60,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
61,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
61,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
70,00
Економія: -16,54 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
63,30
Економія: -9,84 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Всього: упаковка (1)
63,10
Економія: -9,64 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
68,23
Економія: -14,77 грн
53,46 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 94
Всього: пакет (6)
87,80
Економія: -33,50 грн
54,30 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Святошинська, 27-Г
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (1)
63,40
Економія: -9,94 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 44
Всього: упаковка (2)
68,30
Економія: -14,84 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1-А
Всього: упаковка (2)
77,04
Економія: -23,58 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Всього: упаковка (1)
70,90
Економія: -17,44 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
Всього: упаковка (1)
77,04
Економія: -23,58 грн
53,46 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (2)
67,41
Економія: -13,95 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125-А
Всього: порошок для орального розчину (8)
64,40
Економія: -10,94 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
Всього: упаковка (1)
63,04
Економія: -9,58 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
Всього: упаковка (1)
65,70
Економія: -12,24 грн
53,46 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
64,73
Економія: -11,27 грн
53,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Всього: упаковка (2)
70,74
Економія: -17,28 грн
53,46 грн