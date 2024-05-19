Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Київ (84657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Аптека доброго дня
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Всього: пакет (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 94
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Альго-фарм
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Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
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Вишневе, вул. Святошинська, 27-Г
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 44
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Привокзальна, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 70
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Подорожник
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Всього: порошок для орального розчину (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
Подорожник
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Коростень, вул. Героїв Небесної Сотні, 25
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Черкаси, вул. Смілянська, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352