Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
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Всього: упаковка (1)
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Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального розчину (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека шар@
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Всього: порошок для орального розчину (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
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Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Аптеки україни
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Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Подорожник
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Всього: порошок для орального розчину (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
1 соціальна аптека
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Всього: пакет (2)
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Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Подорожник
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Всього: порошок для орального розчину (6)
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Долинська, вул. Центральна, 144
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека бам
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Черкаси, бульв. Шевченка, 352
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Черкаси, вул. Смілянська, 40