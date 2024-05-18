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Ацетал C порошок для орального розчину 200 мг пакет 3 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (84657) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (4)
63,03
Економія: -9,55 грн
53,48 грн
В інших містах:
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (3)
68,31
Економія: -14,83 грн
53,48 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
66,06
Економія: -10,06 грн
56,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
65,82
Економія: -9,82 грн
56,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
65,81
Економія: -11,81 грн
54,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (2)
65,70
Економія: -12,22 грн
53,48 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
65,82
Економія: -10,82 грн
55,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: порошок для орального розчину (1)
53,67
Економія: -1,81 грн
51,86 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
65,81
Економія: -11,81 грн
54,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: порошок для орального розчину (5)
55,13
Економія: -3,27 грн
51,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (1)
54,70
Економія: -2,84 грн
51,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (1)
65,40
Економія: -11,92 грн
53,48 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (2)
68,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Решетилівка, вул. Покровська, 2/5
Всього: порошок для орального розчину (1)
70,90
Економія: -17,42 грн
53,48 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: пакет (2)
72,80
Економія: -18,50 грн
54,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
Всього: порошок для орального розчину (6)
65,70
Економія: -12,22 грн
53,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
65,70
Економія: -12,22 грн
53,48 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
60,70
Економія: -7,22 грн
53,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Всього: упаковка (2)
70,74
Економія: -17,26 грн
53,48 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (1)
64,73
Економія: -11,25 грн
53,48 грн