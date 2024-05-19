Ацетал C порошок для орального розчину 100 мг пакет 3 г, №10 - Київ (84655) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
Аптека копійка
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Всього: порошок для орального розчину (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
Народна аптека
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Всього: порошок для орального розчину (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Широке, вул. Соборна, 92
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакет (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любомль, вул. Незалежності, 27-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Пульс
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Пульс
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Борислав, вул. Коваліва, 14-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Тячів, вул. Незалежності, 3