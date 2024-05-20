Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Одеса (185314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А