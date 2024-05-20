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Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Одеса (185314) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (5)
76,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: упаковка (2)
85,99
Економія: -19,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (2)
75,50
Економія: -9,47 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
Всього: упаковка (1)
71,99
Економія: -5,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: упаковка (3)
74,99
Економія: -8,96 грн
66,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
71,40 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (3)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Всього: упаковка (3)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
79,50
Економія: -13,47 грн
66,03 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
82,00
Економія: -14,00 грн
68,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -12,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -10,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (2)
77,99
Економія: -11,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (2)
76,99
Економія: -10,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
84,99
Економія: -18,96 грн
66,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, пров. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -19,47 грн
66,03 грн