Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Київ (185314) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Ощад аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 66-А
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1