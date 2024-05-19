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Ацетал таблетки 600 мг блістер, №10 - Київ (185314) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
74,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
75,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7)
74,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -12,97 грн
66,02 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
84,43
Економія: -12,34 грн
72,09 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (2)
81,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
87,99
Економія: -21,97 грн
66,02 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (3)
80,99
Економія: -14,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -17,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (4)
80,50
Економія: -14,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -10,97 грн
66,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 132
Всього: упаковка (3)
108,20
Економія: -41,30 грн
66,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (5)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -10,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
Всього: упаковка (1)
76,99
Економія: -10,97 грн
66,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 66-А
Всього: упаковка (1)
76,50
Економія: -10,48 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (3)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Гмирі Бориса / Чавдар Єлизавети, 10/40
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -11,97 грн
66,02 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (3)
71,50
Економія: -3,57 грн
67,93 грн