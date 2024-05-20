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Аміналон®-КВ капсули тверді 250 мг блістер, №50 - Запоріжжя (36545) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
56,87
Економія: -6,05 грн
50,82 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
52,64
Економія: -9,72 грн
42,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
48,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
59,10
Економія: -13,59 грн
45,51 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
60,00
Економія: -17,00 грн
43,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
60,00
Економія: -17,00 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (2)
53,07
Економія: -3,82 грн
49,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
49,05 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
60,00
Економія: -17,00 грн
43,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
52,55
Економія: -3,64 грн
48,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
57,39
Економія: -2,89 грн
54,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3), блістер (4)
48,78
Економія: -5,85 грн
42,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), блістер (3)
56,67
Економія: -2,92 грн
53,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
51,15
Економія: -5,86 грн
45,29 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
60,00
Економія: -17,00 грн
43,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
52,68
Економія: -4,15 грн
48,53 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
57,30
Економія: -11,79 грн
45,51 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (3)
60,00
Економія: -17,00 грн
43,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1), блістер (4)
51,76
Економія: -6,00 грн
45,76 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
65,00
Економія: -23,00 грн
42,00 грн