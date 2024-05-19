Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИРізні психостимулювальні та ноотропні засобиКислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідніАміналон®-КВЦіни в аптеках

Аміналон®-КВ капсули тверді 250 мг блістер, №50 - Львів (36545) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
52,76
Економія: -0,59 грн
52,17 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
53,43
Економія: -6,18 грн
47,25 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
56,40
Економія: -10,91 грн
45,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
46,26 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
65,30
Економія: -19,81 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
63,53
Економія: -18,04 грн
45,49 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4)
47,77
Економія: -4,54 грн
43,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (3)
54,67
Економія: -7,50 грн
47,17 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
53,64
Економія: -8,15 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
73,60
Економія: -28,11 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (6)
61,73
Економія: -16,24 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
74,30
Економія: -28,81 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
56,50
Економія: -11,01 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
61,00
Економія: -15,51 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
66,80
Економія: -21,31 грн
45,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
53,67
Економія: -7,82 грн
45,85 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
69,91
Економія: -24,42 грн
45,49 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
69,33
Економія: -23,84 грн
45,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3), блістер (2)
48,33
Економія: -3,62 грн
44,71 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
49,05 грн