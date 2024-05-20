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Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці, №1 - Одеса (175339) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
107,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
115,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
118,90 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
136,99
Економія: -22,60 грн
114,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (4)
107,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
108,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
108,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
121,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн